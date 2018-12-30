Kemer'de yılbaşı kutlamaları

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yılbaşında yerli ve yabancı turistlere yönelik konserler düzenlenecek.

Kemer'de yılbaşı eğlenceleri özellikle yabancı turistlerin çoğunlukta olması dolayısıyla bu yönde planlandı. 2018'e veda edilecek eğlenceler kapsamında Rixos Sungate Otel'de rezervasyonun çoğunluğunu Rusların yapması dolayısıyla ünlü Rus sanatçıların olduğu bir program hazırlandı. Rixos Sungate Otel'de yılbaşı gecesi Erkan Güleryüz, Akcent, Mitya Fomin, Mot ve Diskoteka Avaria sahneye çıkacak.

Mirage Park Resort Kemer Otel'de yılbaşı eğlenceleri 29 Aralık'ta Grup Vip ile başladı. 30 Aralık gecesi Tuğba Özerk'in konseriyle sürecek eğlence yılbaşı gecesi ise Cengiz Kurtoğlu'yla zirveye çıkacak.

Kilikya Palace Göynük'te ise yılbaşı gecesi Coşkun Sabah sahne alacak.