Kemer'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde polisin uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma saat 22.30 sularında çeşitli adreslerde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında N.A. (30), G.Y. (33), M.N.K. (24) ve A.S.'yi (31) suçüstü yakaladı. Operasyonlarda 14 adet satışa hazır paketler halinde skunk (genetiğiyle oynanmış uyuşturucu madde) ve 30 ecstasy hap ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N.K. ve G.Y. tutuklanırken, N.A. adli kontrolle, A.S. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili S.A. (24) ile Kazakistan vatandaşı R.A. (25) da haklarında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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