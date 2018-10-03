Kemer'de turistler Oktoberfest'i kutladı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Alman turistler, Oktoberfest'i konakladıkları otelde kutladı. Çeşitli oyunların oynandığı etkinliğe diğer turistler de katıldı.

Kemer'deki bir otelde Almanların 1810 yılından bugüne kutladığı Oktoberfest'in bu yıl 10'uncusu yapıldı. Etkinliğe Alman turistlerin yanı sıra Rus, Türk, Ukraynalı, Belarus, İngiliz ve Kazak turistler de katıldı. Bando ekibinin çaldığı müziklerin ardından Otelin Genel Müdürü Ali Osman İlhan'ın içinde alkol bulunan fıçının ağzındaki tıpayı kırmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında pasta fırlatma, dart, çivi çakma, mini golf, testereyle odun kesme ve halka fırlatma gibi oyunlar oynandı. Etkinliklere otel personeli geleneksel Alman kıyafetleriyle katıldı. Turistler personelle bol bol fotoğraf çektirdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde tatilciler doyasıya eğlendi.

Otel Genel Müdürü Ali Osman İlhan, "Almanya'nın geleneksel olarak her yıl yaptığı Oktoberfest'i biz de otelimizde yapıyoruz. Otelimizde bu yıl 10'uncusunu kutladığımız bir festival. Avrupalı turistlerin yanı sıra Rus, Kazak, Ukraynalı ve Türklerin de yoğun ilgisini çekiyor. Misafirlerimize bu organizasyonda çeşitli aktiviteler sunduk. Almanya'da yapılan etkinlikleri birebir gerçekleştirdik. Bu da misafirlerimizin memnuniyeti ve sürekliliğini artırıyor. Otelimize sadece Oktoberfest için gelen misafirlerimiz var" dedi.

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