Kemer'de kantinler denetlendi

ANTALYA, () - KEMER Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul kantinlerini denetledi.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediye bünyesindeki gıda mühendisi eşliğinde ilçedeki tüm okul kantinlerini denetledi. Belediye ekibi, okul kantinlerinde bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve temizliği, işletmede hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, çalışanların sağlık raporları ve iş kıyafetleri gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Hemşerilerimizin ve de özellikle çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Kantinlerdeki gıda üretiminin her aşamasında hijyen koşullarının sağlanması gerekir. Yaptığımız denetimlerde kurallara uymayanlar uyarılıyor, kurallara uyan kantin işletmecilerine ise gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyoruz. Okul kantinlerine yönelik denetimlerimiz eğitim yılı boyunca devam edecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI