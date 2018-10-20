Kemer'de Kanser Tarama Merkezi açıldı

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer Devlet Hastanesi'nde Kanser Tarama Merkezi hizmete girdi.

Kemer Devlet Hastanesi'nde 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağızı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanseri taraması yapabilecek Kanser Tarama Merkezi hizmete girdi. Açılış törenine Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacer Nur Yüce, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Saniye Gülatan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Birgül Sıka Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Çiftçi katıldı. Açılışa katılanlara meme kanseri, rahim ağızı kanseri ve kolon kanserini temsilen üzerinde yeşil, pembe ve mavi renklerin bulunduğu kurdeleler takıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ile görüşen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Çiftçi, Kemer Devlet Hastanesi'ne mamografi cihazının en kısa sürede gönderileceğinin bilgisini aldıklarını söyledi.

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