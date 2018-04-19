Kemer'de geceler hareketlendi

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde gece hayatı 'kulüp öncesi' tarzının benimsendiği eğlence merkezinin açılmasıyla hareketlendi.

Kemer'de yerli ve yabancı tatilcilerin vazgeçilmezi olan gece hayatı hareketlenmeye başladı. Dün gece kapılarını açan bir eğlence merkezine yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi. Tatilciler, go- go dansçılarının şovlarının yanı sıra DJ'in çaldığı müziklerle eğlendi. İşletme sahibi İlhan Demir de eşi Julia Demir ile geceye katıldı.

İşletmenin genel müdürlüğünü yapan Kemer gecelerinin tanınan siması İlker Yeşiltaş, "Biz 'kulüp öncesi' bir işletme olmamız nedeniyle onlardan iki gün önce kapılarımızı açtık. Açılan işletmemizle birlikte Kemer geceleri sezona 'merhaba' derken, biz işletmemizi suşi ve kokteyllerin bulunduğu bir işletme olarak hazırladık. 21.00- 00.00 arası hizmet verecek olan işletmemiz gece kulüpleri öncesi eğlence mekanı olacaktır" dedi.

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