Kemer'de Farkındalık Festivali

KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı katılımcıların yer aldığı Uluslararası Farkındalık Festivali düzenlendi.

Kemer'deki 5 yıldızlı bir tatil köyünde düzenlenen Uluslararası Farkındalık Festivali başladı. Yerli ve yabancı 400 katılımcının yer aldığı festivalde 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler yapılacak. Festival kapsamında temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma, derin gevşeme, konsantrasyon ve enerji merkezi çalışmaları; stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, korkuyu aşma ve depresyondan özgürleşme sanatı üzerine etkili özel pratik çalışmalar sunuluyor.

Özellikle çalışanlar, depresyon, korku ve iletişim problemleri yaşayanlar, sınavlara hazırlananlar, konsantrasyon problemi yaşayanlarla depresif ve gergin duyguları atmak isteyenler için aktivitelerin yapıldığı festivalde pratik seanslar ve söyleşiler eş zamanlı olarak yabancı dillere de çevriliyor. Katılımcıların hem tatil hem farkındalık çalışmaları yaptığı etkinlik 23 Nisan akşamı sona erecek.

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