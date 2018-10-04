Kemer'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kemer'de 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sağlıklı bir yaşam için hep beraber yürüyelim' etkinliği yapıldı. Etkinliğe Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, Belediye Başkanı Mustafa Gül, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Ergel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ceren Avanos İnce, kurum temsilcileri, ilçede bulunan tüm mahalle muhtarları ve yüzlerce Kemerli katıldı.

Kemer Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Liman Caddesi, Atatürk Caddesi, Deniz Caddesi ve Sahil yolundan tekrar Kemer Belediyesi önünde tamamlandı. Yürüyüşe katılanlara İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından şapka, tişört ve adım sayacı hediye edildi. Yapılan yürüyüşle katılımcılar 10 bin adım attı.

FOTOĞRAFLI