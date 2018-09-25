Kemer'de Alevi Bektaşi Kültür Derneği açıldı

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Alevi Bektaşi Kültür Derneği açılışı düzenlenen program ve aşure dağıtımıyla yapıldı.

Kemer Merkez Mahallesi'nde başkanlığını Fermani Yeter'in yaptığı Alevi Bektaşi Kültür Derneği açılışı dolayısıyla program düzenlendi. Açılışa Belediye Başkanı Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmasında Aleviliği anlatan Fermani Yeter, "Bu başlangıç, bu birliğimiz daim olsun, boz atlı Hızır yar ve yardımcımız olsun, Şah-ı Merdan Ali sofrası olsun" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Gül de "Kemer'imize hayırlı uğurlu olsun. Dernek Başkanı Fermani Yeter'e ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diliyorum. Selam olsun canlara. Allah tüm dualarını kabul eylesin" diye konuştu.

Organizasyon açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından, aşure dağıtımı ve Abdal Musa Derneği Semah Ekibinin semahıyla devam etti.

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