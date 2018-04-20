Kemer'de 23 Nisan başkanları

ANTALYA, () - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün koltuğuna sırayla 3 öğrenci oturdu. Öğrenciler okullarıyla ilgili düzenlemeler istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün makam koltuğuna sırayla üç ayrı çocuk başkan oturdu. Bayram öncesi düzenlenen törende Mustafa Rüştü Tuncer İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Yılmaz, 2-C Sınıf Öğretmeni Özlem Kocatürk ve başkan olacak öğrenciler Nilüfer Sinem Kendirci, Ela Ezberci ve İbrahim Mert Duymuş Kemer Belediye Başkan Vekili Semih Top tarafından karşılandı.

Başkan koltuğuna sırasıyla oturan Özlem, Nilüfer ve İbrahim okullarının bahçe düzenlemesi ve bazı eksikleri ile ilgili taleplerini ilgili birim müdürlerine iletti. Birim müdürleri de çocuk başkanların talimatı üzerine harekete geçerek gerekli çalışmaları başlattı.

'EĞİTİME HER ZAMAN DESTEK OLUYORUZ'

Kemer Belediyesi'nin eğitime daima destek olduğunu kaydeden Belediye Başkan Vekili Semih Top, "Okullarımızın bahçe düzenlemesi, tadilat gibi çalışmalarını yaparken bilgisayar, sıra ve kırtasiye gibi eksikliklerini de gideriyoruz. Öğrencilerimize her yıl düzenli olarak bilgisayar ve tablet hediye ediyoruz. Anaokullarımıza da galoş makinası bağışladık. Eğitime desteğimiz artarak sürecektir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI