Kemer Belediyesi yaraları sarıyor

ANTALYA, () - KEMER Belediyesi ekipleri, ilçede fırtına ve hortum nedeniyle zarar gören 35 ev ile 20 işyerinin onarımını yaptı. Başkan Mustafa Gül, “Halkımızın her zaman emrindeyiz" dedi.

Kemer ilçesinde 24 Ocak Perşembe günü etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve hortum sonucu oluşan afetin yaraları Kemer Belediyesi tarafından sarılıyor. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, hasar gören 35 ev ile 20 işyerinin onarımını tamamladı.

Kemer Küçük Sanayi Sitesi'nde hortumdan zarar gören 20 işyerinin talep ettiği malzemeleri teslim eden Başkan Mustafa Gül, "24 Ocak Perşembe günü ilçemiz büyük bir afet yaşadı. Bizi en çok üzen konu hortum felaketinde aracıyla dereye sürüklenen 20 yaşındaki kızımızın kaybolması ve hala bulunamamış olmasıdır. Yaralanan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Afette 35 tane konut, 20 işyeri ve Kemer Devlet Hastanesi zarar gördü. Mağdur olan vatandaşlarımızın yardımına afetten dakikalar sonra koştuk. Merkez Mahallesi'nden Çamyuva Mahallesi'ne kadar zarar gören 35 evi 4 günde onardık" dedi.

Vatandaşların evlerine yerleştiğini kaydeden Başkan Gül, "Kuzdere Mahallesi'ndeki sanayi sitesi esnafımızın işyerleri de hortumdan dolayı zarar gördü. Sanayi Kooperatif Başkanı buradaki ihtiyaçları tespit edip bize bu ihtiyaç listesini içeren bir dilekçe verdi. Esnafımızın talep ettiği bütün malzemeleri hazırlayarak esnafımıza teslim ettik. Hemşehrilerimizin yarasına merhem olabildiysek bu bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır. Halkımızın daima emrinde ve hizmetindeyiz. Bize görev verildiği sürece hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

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