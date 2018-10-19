Kemer Belediyesi'nden öğrencilere bisiklet

ANTALYA, () - KEMER Belediyesi, Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında Kuzdere Mahallesi'ndeki iki okuldaki 95 öğrenciye bisiklet dağıtıldı. Törende konuşan Başkan Mustafa Gül, “Bu projeyi hayata geçirmemizde bize destek olan Kemer halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Kemer Belediyesi, Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında 'Kemer'de Bisikletsiz Çocuk Kalmayacak' sloganıyla çocuklara bisiklet dağıtımına devam ediliyor. Proje kapsamında Kuzdere Mahallesi'nde bulunan Kemer İmam Hatip Okulu'nda 38, Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu'nda 57 olmak üzere toplam 95 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Törenlere Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, meclis üyeleri Özcan Çeliktaş, Recep Yılmaz ve Cumali Afşin, belediye birim müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

'BİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR'

Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Öğrencilerimizin okula gidiş gelişini kolaylaştırmak, spor yapmalarını ve sosyalleşmelerine yardımcı olmak amacıyla bu projeyi devam ettiriyoruz. Değerli çocuklarımıza 4 bin bisiklet hediye ettik. Ayrıca Kemer'deki öğrencilerimize 5 bin adet tablet hediye ettik. Türkiye'de bir ilke imza attık. Bazı çevreler bu projemizi engellemeye çalışıyor. Ama biz bu projeyi kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Kemer halkına bize görevi verdiği için ve bu projeyi hayata geçirmemizi sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Geçlerimizden isteğimiz mutlaka trafik kurallarına uymaları ve bisiklet kullanırken kask takmayı unutmamalarıdır" dedi.

BAŞKAN GÜL'E TEŞEKKÜR

Okul müdürleri ise yaptıkları konuşmalarda okullarının her türlü eksikliğini gideren ve her yıl öğrencilere bisiklet ve tablet hediye eden Kemer Belediyesi'ne ve Başkan Gül'e teşekkür etti. Konuşmalardan sonra öğrencilerin bisikletleri Başkan Mustafa Gül ve meclis üyeleri tarafından teslim edildi ve toplu fotoğraf çektirildi.

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