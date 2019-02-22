Kemer Belediyesi'nden eğitime destek

ANTALYA, () - KEMER Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eskiyen okul sıraları ile öğretmen masaları Kemer Belediyesi tarafından yenilendi. 100 sıra takımı ve 5 öğretmen masası Başkan Mustafa Gül tarafından okul yönetimine teslim edildi.

Kemer Belediyesi, ilçedeki tüm okulların sıra, bilgisayar, kırtasiye, temizlik, bakım, tadilat gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veriyor. Kemer Belediyesi bu kapsamda Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne destekte bulundu.

Okul yönetiminden gelen talep doğrultusunda sandalyeleriyle birlikte 100 sıra takımı ile 5 öğretmen masası ve koltuğu Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül'ün katıldığı törenle teslim edildi.

Yeni sıraların ve öğretmen masalarının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve okul yönetimine hayırlı olmasını dileyen Başkan Mustafa Gül, "Okulumuzdan bir öğrencimiz bizi ziyareti geldiğinde sıraların çok kötü olduğunu söyledi. Hemen sıraların yenilenmesi konusunda talimat verdim. Kısa sürede malzemeleri temin ettik ve bugün öğrencilerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sıralar Türkiye'nin en güzel ve kaliteli sıraları. Kemer'imize yakışan, okulumuza yakışan, öğrencilerimize yakışan sıralar. Bu yeni malzemelerle öğrencilerimizin daha da başarılı olacağına inanıyor ve istiyorum. Büyük fedakârlıkla çocuklarını okutan velilerimize de selamlarını iletiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI