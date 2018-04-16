Kemer Belediyesi'nden Çocuk Şenliği

KEMER, () - KEMER Belediyesi 3'üncü Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar, birbirinden renkli oyun gruplarında gönüllerince eğlenme fırsatı bulacak. Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

Kemer Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde birbirinden renkli aktiviteler gerçekleştirilecek. 23 Nisan Pazartesi günü saat 10.00- 18.00 arasında Kemer İlçe Stadı- Kazım Gül Spor Tesisleri'ne kurulacak top havuzu, basket, futbol, rodeo gibi 20 oyun gruplarıyla çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı bulacak. Yüz boyama, yarışmalar, palyaço ve tahta bacak gösterisi, uçurtma şenliği gibi etkinliklerin gerçekleştireceği şenlikte çocuklara ücretsiz dondurma ve pamuk şekeri de dağıtılacak.

BAŞKAN GÜL'DEN ŞENLİĞE DAVET

Tüm çocukların bayramını kutlayan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Geçmişini unutanın geleceği de olmaz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza hediye ettiği bu bayramı unutmayacağız, unutturmayacağız. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Etkinlikte çocuklarımız hem spor yapacak hem de gönüllerince eğlenecek. İlçedeki tüm çocuklarımızı şenliğimize bekliyoruz. Hemşehrilerimizin, milletimizin bayramını şimdiden kutlarken bize bu bayramı hediye eden Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu topraklar için canını veren şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI