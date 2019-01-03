Kemer Belediyesi'nde ocak meclisi

KEMER, () - KEMER Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

Kemer Belediyesi Meclisi 2019 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve dünyaya barış getirmesini diliyorum. Meclis üyelerimizle beraber iyi günlerimiz de oldu, tartıştığımız günler de oldu. Ancak bu tartışmaların hepsi ilçemize daha iyi hizmet verebilmek içindi. Yeni yılda bir yıl yeni bir sayfa açtık. Bilmeyerek meclis üyelerimizin, çalışma arkadaşlarımızın kalbini kırdıysam özür diliyorum" dedi.

'TURİZMDE KRİZİ ELBİRLİĞİYLE AŞTIK'

Turizmde yaşanan gelişmeleri de değinen Başkan Gül, "2015 yılında bir tur operatörünün iflasıyla turizmde kriz başladı, yine aynı yılın kasım ayında Rus uçağının düşürülmesiyle bu kriz daha da derinleşti. 2016 turizmde felaket yılı oldu. Antalya hem turizmde, hem de tarımda çifte kriz yaşadı. Bizim inancımız ve milli duygularımız güçlü olduğu için Rusların milli duygularına güzel bir dokunuş yaptık. Rus uçağın düşürülmesinden doğan krizi böylece aştık. Bu krizi aşmada turizmciler, belediyeler, devletimiz ve sivil toplum örgütü el birliğiyle çalıştık. Bunun karşılığını da aldık. Rus turist sayısında önemli artış sağladık. 2017 yılında turizmin yaraları sarılmaya başlandı. 2018 yılında ise Antalya'ya gelen turist sayısı 14 milyona ulaştı. İlçemizde ise yaklaşık 4.5 milyon turist ağırladık. 2017 yılında 1.4 milyon Rus turist, 2018 yılında yaklaşık 1.7 milyon Rus turist Kemer ilçemizi tercih etti. 2019 yılının ise turizmde altın yıl olacağına tahmin ediyor ve hissediyorum. Seyahat acentesi yetkilileri 2019 yılının iyi geçeceğini, 2020 yılının ise atılım yılı olacağını söylüyorlar" diye konuştu.

'ASKERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Kemer Belediyesi olarak Afrin operasyonu sırasında yaptıkları yardımları da anlatan Bakan Mustafa Gül, şöyle dedi:

"Afrin operasyonunda sınır güvenliğimizi kahramanca savunan askerlerimize kurbanlık gönderdik. Ardından ordumuza 70 bin kişilik temizlik malzemesi yardımı yaptık. Reyhanlı'da Suriye'den atılan bir füzenin isabet ettiği bir evde bir kızımız şehit oldu, bir çocuğumuz da yaralandı. Avlar ailesine ait olan bu ev bir yıl geçmesine rağmen tamir edilmemişti. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bu evin tadilatını üstlendim. Ekibimi gönderdim, yapım malzemelerini aldırdım. Orada çok duyarlı bir müteahhitle anlaştık. Biz gerekli malzemeleri veriyoruz müteahhit de işçilik almadan evin onarımını yapacak. Bu evi en kısa sürede bitirip Avlar ailesine teslim edeceğiz. Daha önce de meclis üyelerimizle birlikte askeri lojmana bir park yaptırıp törenle açılışını yapmıştık. Doğu illerimizdeki okullara da büyük yardımlar yaptık. Bize bu onuru yaşan Kemer halkına, meclis üyelerimize, daire müdürlerimize, başkan yardımcılarına teşekkür ediyorum."

Ardından meclis gündemine geçildi ve belediyenin geçen yılki gelir giderlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonu'na meclis üyeleri CHP'den Semih Top, MHP'den Ahmet Ali Güven ve Ak Parti'den Ramazan Aslancan seçildi. Yine meclis gündeminde yer alan sözleşmeli 15 personelin 2019 yılında da çalışmaya devam etmesi, belediyede sözleşmeli bir avukat çalıştırılması ve zabıta memurlarına verilecek fazla mesai ücretleri karara bağlandı. Meclis toplantısında ayrıca meclis üyelerinin toplantı başına alacağı huzur hakkı 100 lira olarak belirlenirken, bu yıl meclisin tatil yapacağı ayın ağustos olması kararlaştırıldı.

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