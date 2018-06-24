Kemer Belediyesi engelleri kaldırdı

KEMER, () - KEMER'de 24 Haziran seçimlerinde engelli, yaşlı ve hasta seçmenler Kemer Belediyesi araçlarıyla sandıklara götürüldü ve oy kullandıktan sonra evlerine bırakıldı.

Yaşlılara, engellilere ve yatalak hastalara evde bakım hizmeti veren Kemer Belediyesi, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi dolayısıyla da halkın hizmetindeydi. Belediyenin araç filosu, vatandaşları sandığa taşımak için hazır bekletildi. Kemer Belediyesi ve KEBİM'in telefonlarını arayan engelli, yaşlılar ve hastalar evlerinden alınarak sandığa götürüldü, ardından da evlerine bırakıldı.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Oy kullanmak temel bir vatandaşlık hakkı ve görevidir. Bu konuda hemşehrilerimizin bir engelle karşılaşmamaları için araçlarımızı hazır kıta beklettik ve hizmetlerine koştuk" dedi.

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