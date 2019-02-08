Kemer Belediyesi bez torba dağıtacak

KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, çevreye büyük zarar veren plastik poşet kullanımını azaltmak için dağıtılarak 10 bin adet bez torba dağıtma kampanyasını Arslanbucak Mahallesi'ndeki semt pazarında başladı.

Doğada 1000 yıl gibi uzun bir sürede çözülen, bitki, hayvan ve insan yaşamına büyük zarar veren plastik poşet kullanımını azaltmak için çıkartılan yasa 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi. Bu kapsamda düzenlenen kampanyalarla yılda kişi başına 440 olan poşet kullanımının en aza indirilmesi hedefleniyor. Plastik poşete alternatif olan bez torbalar ise piyasada hızla yaygınlaşıyor.

BAŞKAN GÜL DAĞITTI

Plastik poşet kullanımını azaltmak için düzenlenen kampanyalara Kemer Belediyesi de tam destek veriyor. Belediye tarafından hazırlatılan 10 bin bez torba önümüzdeki günlerde ilçedeki vatandaşlara dağıtılacak. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, bez torba dağıtımına Arslanbucak Mahallesi'ndeki semt pazarından başladı ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlara bez torba hediye etti.

'DOĞA MİRAS DEĞİL EMANET'

Doğanın miras değil gelecek nesillere bırakılacak emanet olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Gül, "İlçemizde plastik torba kullanımını en aza indirmek ve vatandaşlarımızın bütçesine küçük de olsa katkı sağlamak amacıyla hazırlattığımız bez torbaları ilçemizin tüm mahallerinde dağıtacağız. Hemşehrilerimizle birlikte çevreyi korumak için seferber oluyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KEMERLİLERDEN TEŞEKKÜR

Bez poşet dağıtımından çok memnun kaldıklarını kaydeden Kemerli vatandaşlar da çevreye duyarlı hizmet için Belediye Başkanı Mustafa Gül'e ve Kemer Belediyesi'ne teşekkür etti.

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