Kemer, 2020'de de EMITT'te olacak

ANTALYA, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, 2020 yılında yapılacak 24'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılım sözleşmesi imzaladı.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 106 ülkeden 7 bin katılımcının yer aldığı ve 50 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen EMITT 2019'da temaslarına devam ediyor. Başka Gül, 2020 yılında yapılacak 24'üncü EMITT'e katılım sözleşmesini imzaladı. Organizatörler Başkan Gül'e teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Mustafa Gül, “Hemşehrilerimizin bize olan inancı güveni sayesinde ilçemize en güzel hizmetleri veriyor ve Kemer'imizi tüm ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıyoruz. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde çok değerli Kemerli hemşehrilerimizin desteğiyle görevimize devam edeceğiz ve gelecek yılki fuara da katılarak ilçemizin tanıtımı ve turizmi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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