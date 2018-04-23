Kemalpaşa'da gökyüzünde uçurtmalar süzüldü

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, Belediye tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen Uluslararası Yemek Festivali ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Yemek Festivali etkinlikleri devam ediyor. 20 Nisan tarihinde başlayan ve bugün verilecek olan gala yemeği ile sona erecek festivalde çocuklar da unutulmadı. Kemalpaşa Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve alanında Türkiye'nin en büyük gölparklarından biri olan Binali Yıldırım Kent Park'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da düşünülerek çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Yaklaşık olarak 3 bin çocuk ve ailelerinin katıldığı uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne olurken, etkinliklerin bu akşam Aleyna Tilki konseri ile son bulacak.

AK Partili Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, festivali 23 Nisan tarihine denk gelecek şekilde planladıklarını ve çocukların da tıpkı yetişkinler için festivalden faydalanmalarını istediklerini söyledi. Başkan Uğurlu, "Uluslararası Yemek Festivali etkinliğimizin bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Festival programımız kapsamında birçok etkinliğe yer verildi. Bana göre en anlamlı etkinlik çocuklarımız için düzenlediğimiz uçurtma şenliği oldu. Geleceğimizin teminatı yavrularımız aileleri ile birlikte doyasıya eğlendiler. Böylelikle dünyanın birçok ülkesinden farklı kültürleri başta Kemalpaşa'mız olmak üzere İzimir'imize taşıyıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyada bir eşi daha olmayan ve bizim çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını da görmelerine imkan tanıdık. Mutluyuz, çünkü; Kemalpaşa Belediyesi olarak her alanda ilkleri gerçekleştirip ilkelere evsahipliği yapıyoruz" diye konuştu.

Başkan Uğurlu, bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek olan Aleyna Tilki konserine de tüm İzmirliler'i davet etti.

KEMALPAŞA (İzmir), ()

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