Kemalpaşa Belediyesi'nden okullara temizlik desteği

İZMİR'in Kemalpaşa Belediyesi, 2018- 2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullara olan desteğini sürdürüyor.

Kemalpaşa Belediyesi, eğitime yüzde 100 destek çalışmaları kapsamında, okulların bahçe temizliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kemalpaşa Belediye Başkanı Ak Partili Arif Uğurlu, ilçede bulunan tüm okulların bahçe temizliğinin belediye olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Eğitime destek noktasında her türlü hizmeti vermeye hazır olduklarını belirten Uğurlu, "Yeni eğitim öğretim yılında, okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda bahçede temizliği, çim biçme, bakım onarım gibi okullarımızın genel temizlik işlerini gerçekleştiriyoruz. Kemalpaşa Belediyesi olarak, eğitime destek noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz. Okullarımızdan gelen talepleri birer birer yerine getireceğiz. Her şey insanlarımız, çocuklarımız için. Çocuklarımızın iyi eğitim almaları, nezih okullarda okumaları şehrimizin ve ülkemizin geleceği adına büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

KEMALPAŞA (İzmir), ()

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