Keltepe kayak merkezi Safranbolu turizmini canlandıracak

SAFRANBOLU(Karabük), () - KARABÜK Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, test aşamasında olan Keltepe kayak merkezinin açılmasıyla birlikte bölgeye çok önemli bir hizmet sunacağını belirterek, "Buraya gelecek olan herkesin mutlaka Safranbolu'yu da görmek isteyeceğine inanıyorum. Tabi bu da Safranbolu turizmine yeni bir ivme katacaktır" dedi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu'ya 40 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Keltepe kayak merkezinin açılacak olmasının bölgeye çok önemli bir hizmet sunacağını ifade etti. Keltepe'ye gelecek olan herkesin mutlaka Safranbolu'yu da görmek isteyeceğine inandığını söyleyen Ürkmezer, "Tabii bu da Safranbolu turizmine yeni bir ivme katacaktır. Oradaki tesisleşme Karabük ve bölgesini etkileyecek. Ancak en büyük pastayı Safranbolu'nun alacağını düşünüyorum. 100 kilometre mesafede Bartın'da denize giriyoruz. Bolu, Ankara ve İstanbul'a da çok yakın. Dolayısıyla Batı Karadeniz bölgesine gelen herkesin mutlaka ve mutlaka gelip zaman geçirmek istediği yer olacak Safranbolu." dedi.

Safranbolu'nun son 2 yılda ziyaretçi anlamında müthiş bir ilerleme kaydettiğini, kayak merkezi ile birlikte sayının çok daha artacağını vurgulayan Ürkmezer, "Yatak kapasitesi her geçen gün artıyor. Olmasını istediğimiz yapak kapasitesinde değiliz. Şu anda 3 bin 500'lerde yatak kapasitemiz. Bu kapasiteye arttırdığımızda ve çok farklı turizm sektörleriyle ziyaretçi sayısının daha da artacağına inanıyoruz. Kültür merkezi inşaatımız var. Bittiğinde salonlarıyla daha farklı konferans ve kongreler yapma imkanına kavuşacağız. Kültürel ve sanatsal etkinlikleri daha da fazla yapacağız. Bir yandan doğa, bir yandan kültür, bir yandan deniz, öbür tarafta kayak turizmi. Bütün misafirlerimizi Safranbolu’ya davet ediyorum." diye konuştu.

2017 yılında 230 bin olan konaklama turist sayısının bu yılda 300 bin olduğunu ve konaklama sayısında önemli bir artış yaşandığını ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Özellikle yabancı ziyaretçi sayısında katlamalı bir artış söz konusu oldu. Günübirlikçilerle birlikte şu anda 1 milyon 200 bin turist sayısının üzerine çıktık. Konaklamalı turist sayısını biz ne kadar attırabilirsek esnafımızda o kadar çok gelir elde edecektir."