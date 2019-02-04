Keles’te okul önlerindeki yaya kaldırımları genişletiliyor

Orhan BOZDEMİR/KELES,(Bursa),() - BURSA’nın Keles ilçesinde yaya kaldırımları ilçe belediyesi tarafından genişletiliyor. Keles Anaokulu ve Keles 1. Murat İlk ve Orta Okulu bahçelerinin kaldırıma bakan bölümlerinin duvarları yaklaşık 2 metre içeri çekilerek yaya kaldırımları genişletiliyor.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke “Okullarımızda okuyan çocuklarımızın ve velilerin güvenliği açısından böyle bir uygulama yapıyoruz. Bu uygulama ilçemizin güzelliğini de artıracak. Altyapı çalışmalarını bitirdik.İlçemizin alt yapı sorunu çözümlendi şimdi ise ilçemizin güzelliği ve güvenliği açısından gerekenleri yapıyoruz” dedi. Ana yol üzerinde bulunan okullarda öğrenim gören çocuklar ve velileri yapılan genişletme çalışmaları sayesinde daha güvenli giriş çıkış yapabilecekler.

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