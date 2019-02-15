Keles’te kırsal turizm için adımlar atılıyor

KELES’in kalkınması ve göçün önlenmesi için Kırsal Turizme önem veren Keles Belediyesi yörenin tanıtılmasına katkı sağlayacak kırsal mahallelerin kurdukları dernekler ile iş birliği protokolü imzalıyor.

Keles’in tarihi açısından bozulmamış ve yaşantılarında geçmişi tam anlamıyla yaşayan kırsal mahallelerinden biri olan Gelemiç Mahallesi'nde kurulan köy derneği ile iş birliği protokolü imzalandı. Daha önce bu konuda çalışmalar yapan Keles Belediyesi Gelemiç mahallesinde köy konağı yaptı.Yörenin doğal güzelliklerini Gelemiç yaylası,Gavur ini mağarası,burada oluşturulan 14 kilometrelik trekking parkuru, spor tırmanış parkuru,Kemaliye Mahallesi ile Gelemiç Mahallesi arasında rafting parkuru gibi etkinlikler düzenledi. Keles Belediyesinin BEBKA’ya sunduğu proje onaylandı ve buradan 400 bin TL'lik kırsal turizme yönelik hibe kapsamında gelen para ile Keles’te daha fazla etkinlikler yapılacak.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke “Kocayayla içerisinde bir enformasyon bürosu oluşturarak büromuza kazandıracağımız rekreasyon ekipmanları (rafting ekipmanları,bisiklet, motosiklet, atv, utv vb. ) ile birlikte bu bölgede örnek bir çalışmaya imza atacağız. Çok yakında imalat çalışması sona erecek Osmangazi Otağı projesi ile çalışmaları yakın bir zamanda yeniden başlayacak olan bungalov tesis, kamp karavan alanı ve restoran inşası bu projeleri destekleyen önemli birer unsur olacak. İlçemizin kalkınmasına güç kazandıracak bu güzel projeler Keles'e hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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