Kelesli besiciler, hayvan sağlığına önem veriyor

Orhan BOZDEMİR/KELES(Bursa),()- BURSA'nın dağ ilçelerinden Keles'te 3 veteriner kliniği hayvan sağlığına hizmet veriyor. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanan Keles ilçesinde besiciler, hayvan sağlığına büyük önem veriyor, en küçük bir rahatsızlıkta veterinerin kapısını çalıyor. Veteriner Hekim Serkan Sabırlı, "Besiciler kendi rahatsızlıklarını 'geçer' deyip pek umursamıyor ama hayvanı rahatsızlanınca bize koşuyor" dedi.

Hayvancılığın geliştiği Keles ilçesinde 3 tane veteriner kliniği olması, ayrıca Belediye Başkanının da veteriner hekim olması dikkat çekiyor. Bölgede hayvancılıkla geçinen çiftçiler hayvanlarının onlar için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Hayvanlarına iyi bakamayan, onları hasta eden bir çiftçi,geçim kaynağını yitirmiş olur. Böyle olursa maddi sıkıntıya düşer, kendisini ve ailesini geçindiremez. Hayvanlar bizim herşeyimiz. Bu yüzden onların sağlığına kendi sağlığımızdan daha çok önem veriyoruz” dediler.

‘KENDİLERİNDEN ÇOK, HAYVANLARINI DÜŞÜNÜYORLAR’

Serbest çalışan Veteriner Hekim Serkan Sabırlı, ilçe çiftçilerinin hayvanlarına çok önem verdiklerini belirterek, ‘’Keles'in ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı. Onun için insanlar bazen kendileri hasta olduğunda 'geçer' diyerek doktora gitmiyor, ilaç almıyor; ama bir hayvanı en basit bir rahatsızlığında bile hemen bize getiriyor. İlaçlarını alıp iyileşmesi için gayret sarf ediyor" diye konuştu.

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