Keles’in 100 yıllık altyapı sorunu çözüldü

BURSA’nın Keles ilçe merkezinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar hakkında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Teke 100 yılık altyapı sorununu çözdüklerini ifade edip, ’’Keles’in 100 yıllık sağlıklı altyapı gündemini siz değerli vatandaşlarımızın sabrı ve bu kadroların emekleriyle teminat altına aldık’’ dedi.

Keles Belediyesi ilçe merkezinde gerçekleştirdiği yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu ve doğalgaz çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Mehmet Teke çalışmalarla ilgili yaptığı konuşmada, “Bu büyük hizmetin ilçemizde gerçekleşmesinde en büyük paya sahip olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur AKTAŞ’a, BUSKİ Genel Müdürü Sayın Güngör GÜLENÇ’e, BUSKİ Keles Şubesi çalışanlarına, Bursa Gaz’a ve her zaman özverileriyle gurur duyduğum Keles Belediyesi personelime tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Keles’in 100 yıllık sağlıklı altyapı gündemini siz değerli vatandaşlarımızın sabrı ve bu kadroların emekleriyle teminat altına aldık. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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