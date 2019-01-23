Keles'teki başkan adayları emekli öğretmenler

Orhan BOZDEMİR/KELES(Bursa),() - Bursa'nın Keles ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve CHP, belediye başkan adaylarını emekli öğretmen olarak belirledi.

Keles'te belediye başkanlığı için yarışacak isimler belli olurken, yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkan adayı Mehmet Keskin ve Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı Ahmet Zekai Yıldız'ın ortak noktaları her iki adayın da emekli öğretmen olması oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Mehmet Keskin, İmam Hatip liselerinde görev almasının ardından emekli oldu. Ardından AK Parti'ye üye olan Keskin, ilçe teşkilatında faal olarak çalışırken, 2014 yılından bu yana da ilçe başkanlığı görevini yürüten Keskin, daha sonra belediye başkanlığı için aday gösterilmesinin ardından görevinden istifa etmişti. Keskin seçim çalışmalarına başladı.

Ankara Eğitim Enstitüsü Resim bölümü mezunu Ahmet Zekai Yıldız ise, resim öğretmenliğinin yanı sıra okul müdürlüğü yaptı. Yaptığı resimlerin yanı sıra şiir kitabı bulunan ve heykel çalışmaları da olan Yıldız da emekli olmasının ardından CHP'de siyasete atıldı. 2017 yılından bu yana Keles ilçe başkanlığını yürüten Yıldız da belediye başkan adayı gösterilmesinin ardından bu görevinden istifa ederek seçim çalışmalarına başladı.

Her iki aday da birbirlerini incitmeden kıyasıya bir rekabet içerisinde olacaklarını ve öğrencilerine öğrettikleri etik davranışları şimdi kendileri seçimde uygulayacaklarını belirtti.

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