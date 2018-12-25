Keles'te kar yağışı başladı

Orhan BOZDEMİR/KELES,(Bursa),() - BURSA'nın Keles ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. 2018 yılının son günlerine doğru sıcaklık düşmeye başlarken, Bursa'da soğuk hava da etkisini artırdı. Keles ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, artarak devam ediyor. Kar kalınlığı 8 santimetreyi bulurken, ekipler de yolların kardan kapanmaması için müdahaleye hazır bekliyor. Kar yağışı çocukları da sevindirirken, kuraklık endişesi taşıyan çiftçiler de rahat bir nefes aldı.

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