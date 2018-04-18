Keçiborlu'ya Sivil Havacılık Okulu

Nurettin ARKAN/KEÇİBORLU, () - ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından Keçiborlu ilçesine yapılacak olan Sivil Havacılık Okulu'nun temeli atılarak inşaatına başlandı. 1 yılda tamamlanması planlanan inşaatın 5 milyon 350 bin liraya mal edilmesi bekleniyor.

SDÜ Keçiborlu Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun temeli atıldı. Keçiborlu'nun sivil havacılığın üssü olması için atılan adımlar kapsamında inşa edilen okulun 1 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, "Keçiborlu için çalışmaya başladığımız belediye başkanlığına geldiğimiz dönemlerde eğitimle ilgili özellikle Keçiborlu'da 4 yıllık bir okul kazandırmakla ilgili bir çalışmalarımız olmuştu. Bu çalışmamız sona yaklaştı, temeli atıldı" dedi.

Çalışmaların hızlı yürüdüğünü vurgulayan Başkan Parlak, "Burada çocuklarımız sivil havacılıkla ilgili eğitim öğretim görecekler. İnşallah memleketime hayırlı olur. Müteahhit firmamız da hızlı çalışırsa 1 yıl içerisinde bize teslim eder" diye konuştu.

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