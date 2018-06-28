Keçeye hayat verdiler

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - GENÇ Fikir Derneği (GFD) ile Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi (AKHEM) işbirliğinde açılan 'Keçeden Ev Aksesuarları Kursu'nda üretilen eserler yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde açılan serginin kurdelesini AKHEM Müdürü Kenan Yavuz, GFD Başkanı Fatma Civelek, yardımcısı Semra Kutsal, kurs öğretmeni Aygün Öncül birlikte kesti. Sergi açılışına dernekte 'keçe işleme sanatını' öğrenen kursiyerler, sanatseverler de katıldı. Sergilenen keçe çalışması çeşitli dekoratif ev aksesuarları ilgi gördü.

Kurs öğretmeni Aygün Öncül, "Üretip sergilediğimiz çalışmalarımızla keçenin normal yaşantımızda her alanda kullanılabildiğini gösterdik. Keçe sanatına kadınların ilgisi her geçen gün artıyor" dedi.

Aygün Öncül, işlenmiş ve doğal yaş keçeden yelek, şal, çanta, kırlent, üç boyutlu duvar panosu üretirken, evlerdeki eski eşyaları keçe ile kaplayarak yenilediklerinin altını çizdi.

Öncül, "Eski koltukların, masaların, sehpaların üzerlerini de renklendirdiğimiz keçe ile kapadık, eski kilim ve halıların yırdık ve deliklerine keçe monte edip yeniden kullanılır hale getirdik" diye konuştu.

Genç Fikir Derneği Başkanı Fatma Civelek ise kursa 26 kadınının katıldığını, kursun 2 grup halinde toplam 320 saat sürdüğünü, kursiyerlerin üretimlerini pazarlayıp aile bütçelerine katkıda bulunduğunu ifade etti.

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