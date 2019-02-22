Keçeci, "İhracaattan kaynaklanan KDV iadesi iş dünyasına can suyu olur"

DENİZLİ Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçici, ihracattan kaynaklanan KDV iade taleplerinin karşılanmasının iş dünyasına can suyu olacağını söyledi.

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yaparak, nakdi iade taleplerinin karşılanma esaslarını belirledi. Tebliğ'de 2019 yılı Ocak ayından itibaren gerçekleşen ihracattan kaynaklanan KDV iade taleplerinin yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde ödenmesi hükme bağlandı.

KEÇECİ, "FİNANS SIKINTISINA ÇÖZÜM OLACAKTIR"

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, yapılan düzenlemeyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Düzenlemenin iş dünyasının uzun süredir beklediği bir haber olduğunu vurgulayan Keçeci, "2019 öncesinde biriken KDV iadeleri için de ilave düzenleme bekliyoruz. Mükelleflerin iadeden yararlanabilmesi için, en az 24 ay KDV beyannamesi vermiş olması, daha önce en az üç vergilendirme döneminde iade talebinin sonuçlanmış olması gerekiyor. Hızlı iade, böyle bir dönemde iş dünyasına can suyu gibi gelecektir ve finans sıkıntısına çözüm olacaktır. İmalatçıların sırtındaki stok KDV yükünün de kısa zamanda kapsam içine alınmasını ve sürecin hızlandırılmasını istiyoruz. Böylelikle şirketler, finansman maliyeti olmayan ve kendilerine ait olan kaynağı almış olacaklar" diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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