KDV indirimi mobilya sektörüne canlılık getirdi

Aslı DURAN/ANTALYA, () - EYLÜL ayında başlayan KDV ve ÖTV indirimleri, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörüne canlılık getirdi. Aralık 2018 tarihine kadar devam eden ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay daha uzatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan mobilya sektörü temsilcileri, eylül ayında başlayan KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesi ve Enflasyonla Mücadele Kampanyası'yla birlikte sektörün canlandığını, en iyi satışların aralık ayında yapıldığını anlattı.

MOBİLYADA TOPLAM YÜZDE 20'LİK İNDİRİM

Bir mobilya mağazası müdürü Şenay Görür, KDV indiriminin hem üretici hem de tüketici açısından bir fırsat olduğunu, yüzde 10'luk KDV indirimine ek olarak enflasyonla mücadeleyle toplam yüzde 20'lik indirim uygulandığını söyledi. Eylül ayından önce yemek takımı, oturma odası ve yatak odası en uygun düğün paketlerinin en az 6 bin 900 TL olduğunu, yüzde 20'lik indirim sayesinde bu fiyatın 5 bin 400 TL'ye kadar indiğini anlatan Şenay Görür, “KDV indirimi ve enflasyonla mücadele kampanyaları, insanların alışverişe yönelmesine neden oldu. Eskiden 20 bin liraya ev döşeyen bir çift, yapılan indirimler sayesinde arta kalan ücretle de eksiklerini tamamlıyor. KDV indirimi 31 Aralık'ta bitiyordu. KDV, ÖTV ve enflasyonla mücadele kampanyaları bitmeden insanlar fırsatı değerlendirip son güne kadar alışveriş yaptı. Aralık ayında inanılmaz satış gerçekleştirdik. Sonra martın sonuna kadar 3 ay uzatıldı ve satışlarımız iyi gidiyor" dedi.

'İNDİRİM UZARSA ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ MUTLU OLACAK'

Eylül ayında başlayan indirim kampanyasının satışlara çok katkı sağladığını anlatan bir mobilya mağazası müdürü İsmail Erdal, “İndirim kampanyasının mart ayında bitecek olması çok üzücü. Müşteriler KDV ve enflasyonla mücadele kampanyaları devam eder mi diye düşünürken, indirim 3 ay daha uzatıldı. Bu da sektör genelinde olumlu etki yarattı. Yüzde 20'lik indirim, hepimiz için çok ciddi bir rakam. 1000 liralık alışverişimizin 800 liraya düşmesi demek. Bu 200'lük bütçeyi başka bir alanda kullanabilmemiz demek. Sektördeki indirim uzayabilirse üretici de tüketici daha mutlu olacak. Fiyatların şu anda 5'te 1 oranında gerilemiş olması alma kolaylığı getiriyor. Bu kampanyaların daha da devam etmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

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