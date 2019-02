KBÜ’de “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” uygulaması

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK Üniversitesi(KBÜ) yerleşkesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla emniyet ve üniversite ortaklığında uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla gerçekleştirilen uygulama Karabük Üniversitesinde de gerçekleştirildi. Kampüs içerisinde en yoğun kullanılan yaya geçiş noktasında gerçekleştirilen uygulamaya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Genel Sekreter Yardımcısı Şaban Özkan ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ile üniversitenin güvenlik personeli katıldı. Emniyet ekipleri ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar yayalara kampüs içindeki yolun güvenliğinin emin olunmasının ardından yaya geçidini kullanarak karşıya geçmelerini, geçiş hakkının kendilerinde olduğu bilgisini verdi. İlgili kanundan da bahseden ekipler uygulamanın devamında yerleşke içinde seyir eden araçları durdurdu ve gerekli kanun sürücülere de anlatıldı. Yayalara öncelik verilmesi gerektiği üzerinde duran emniyet personeli bu kurallara uymayanlara Karayolları Trafik Kanununun 74. Maddesi gereğince Trafik İdari Para Cezası uygulanacağını hatırlattı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, yaya hakkının her şeyin önünde olduğunu belirtti.

Kazada en çok ölenlerin yaya geçitlerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar bunu önlemek amacıyla ülke olarak çok güzel bir hamle yapıldığını, üniversite olarak da bugün bunu uygulayacaklarını kaydetti. Yaşar konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Karabük Üniversitesi sahası içerisinde bu uygulamayı yaya ve sürücülere her yerde bulunan levhalarla gösterdik. Bizim için yaya ve insan hayatı her şeyden önemli. Bugün de hem yayaları hem de sürücüleri bilgilendirmek ve onlara bununla ilgili kanunu aktarmak için buradayız. Hem öğrencilerimizin hem sürücülerimizin bunların bilincinde olmasını istiyoruz.” Uygulamayı çok verimli bulan sürücü ve yayalara bilgilendirici broşür ve bez çanta dağıtıldı.

