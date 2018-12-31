KBT'ye 2 ödül

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Tiyatrosu (KBT), XVIII. Direklerarası Seyirci Ödülü'ne layık görüldü. Ödüller, 'Düğün Evi Oyun Evi' ile köy seyirlik düzeninde erkek oyun kurucu dalında KBT Genel Sanat Yönetmeni Abdullah Sürekli ve kadın oyun kurucu dalında Aylin Arslan'a verildi.

Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu. XVIII. Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülü'ne layık görülen KBT Genel Sanat Yönetmeni Abdullah Sürekli ve Aylin Arslan, ödüllerini Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende aldı. KBT'nin sahnelediği ve Antalyalıların beğeniyle izlediği 'Düğün Evi Oyun Evi' ile köy seyirlik düzeninde erkek oyun kurucu dalında Abdullah Sürekli ve kadın oyun kurucu dalında Aylin Arslan'a ödül verildi.

HALK JÜRİSİ BELİRLİYOR

Oyuncu arkadaşı Aylin Arslan ile beraber Direklerarası seyirci ödülüne layık görülmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Abdullah Sürekli, “Bu ödül ve oyun, Prof. Dr. Nurhan Karadağ'ın bizlere bıraktığı en büyük miras" dedi. Sürekli, Direklerarası Seyirci Ödülleri kapsamında, 'Kendi Gökkubbemiz' ile tek kişilik prodüksiyon, 'Buzlar Çözülmeden' oyunu ile en iyi erkek oyuncu, 'Yunus Emre Aşk Ateşi' oyunuyla tek kişilik prodüksiyon en iyi erkek oyuncu ve 'Keşanlı Ali' oyunuyla da jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

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