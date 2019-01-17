KBT 58 bin seyirciye ulaştı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Tiyatrosu'nun (KBT), 2018 yılında ücretsiz sahnelediği 65 yetişkin ve 58 çocuk oyununu 58 bin 550 kişi izledi.

Kepez Belediyesi, 2018 yılında binlerce vatandaşı kültür sanat etkinlikleriyle buluşturdu. KBT, 2018'de 65 yetişkin, 58 çocuk oyunu olmak üzere 123 kez perde açarak 58 bin 550 seyirciye ulaştı. KBT, sergilediği oyunlarla ilçe sakinlerine de tiyatro sevgisi aşıladı. KBT, ailedeki kuşak çatışmalarının anlatıldığı 'Eskici Dükkanı', unutulmaya yüz tutmuş değerlerin anlatıldığı 'Düğün Evi Oyun Evi' ve Keloğlan'ın Aklı' adlı çocuk oyunu ile bu yıl da tiyatroseverlerle buluşacak.

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