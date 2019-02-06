Kazım Karabekir'e asfalt

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nin deforme olan asfaltını yeniledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde deforme olan yolları yeniliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Soğuksu Mahallesi'nde önemli bir trafik aksı olan Kazım Karabekir Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması yaptı. Caddenin, Hamidiye Caddesi kesişiminden D-400 karayolunun başlangıç noktasına kadar olan bölümü sıcak asfaltla kaplandı.

1 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

1200 metre uzunluğundaki caddeye toplam 3 bin 310 ton sıcak asfalt serildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, asfalt çalışmasını kısa sürede tamamlayarak, hizmete sundu. Ekipler caddede yol çizgileri boyama ve yenileme çalışması da yaptı. Yaklaşık 1 milyon TL yatırım bedelli çalışma ile Kazım Karabekir Caddesi, konforlu ve modern bir ulaşım aksına kavuştu.

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