Kazıkbeli Savaşı fotoğraflarla hayat buldu

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 870 yıl önce Türklerin zaferiyle sonuçlanan Kazıkbeli Savaşı anma etkinlikleri kapsamında, fotoğraf sergisi açtı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Acıpayam, Serinhisar, Tavas, Çivril belediyeleri ve Acıpayam Dernekleri Birliği ile ortaklaşa düzenlediği sergi, Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda açıldı. Acıpayam Dernekleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, 100 eserin yer aldığı serginin açılışında konuşma yaptı. Denizli'ye gelen ilk Oğuz boylarının kent açısından büyük önem arz ettiğini kaydeden Tok, "1070-1206 yılları arasında bölgemiz Bizans ile dört defa el değiştirdi. Bölgemizde 2 haçlı savaşı yaşandı. Şükürler olsun son birkaç yıldır bu savaşları anmaya başladık" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ise, geçmişi bilmenin çok önemli olduğunu ifade ederek, "1206 yılında Denizli'mizin Türk yurdu haline gelmesinden sonra bir daha düşman işgaline uğramamış olması ve kurtuluş günü olmaması büyük önem arz etmektir. Geçmişte verilmiş birçok zafer ve mücadeleler var. Bu mücadeleler içerisinde Kazıkbeli Savaşı da önemli bir yer tutuyor" diye konuştu.

Sergide, Kazıkbeli Savaşı ve Denizli'de Türk Kültür Tarihi Bulguları sergilendi. Vatandaşlar, sergiyi ilgiyle gezdi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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