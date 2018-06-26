Kazı Başkanı Özyiğit: Kazılar olmasa Foça daha çok betonlaşacaktı

BALIEKSİR’in Ayvalık ilçesi Muhip Özyiğit Kültür Sanat Merkezi'nde, ‘Ayvalık’tan Yetişenler’ söyleşi dizisinin konuğu olan Foça Kenti Arkeolojik Kazı Başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit, “6'ncı yüzyılın başlarında dünyanın en büyük kenti Fhokaia antik kentini bünyesinde barındıran Foça, bu kazılar olmasaydı daha çok betonlaşacaktı” dedi.

Ayvalık Belediyesi ile Muhip Özyiğit'in kızı Bilon Özyiğit Gürayman işbirliğinde düzenlenen 'Ayvalık'tan Yetişenler' başlıklı söyleşi dizisi Foça kenti arkeolojik kazı başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit ile devam etti. Ayvalık Muhip Özyiğit Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide, 1989 yılından bu yana arkeolojik kazılar yaptığı Foça‘daki antik Phokaia kenti ve kazılarda ortaya çıkan önemli buluntular hakkında bilgi aktaran Prof. Dr. Ömer Özyiğit, betonlaşmaya karşı 30 yıldır mücadele verdiğini kaydetti.

“30 SENEDİR SAVAŞ VERİYORUZ”

Fok balığından ismini alan Phokaia kentinin simgesinden yaşam biçimlerine kadar detaylı bir sunum yapan Prof. Dr. Özyiğit, Anadolu'da Ionlara ait bilinen en eski iki oval evin yanı sıra dünyanın en eski demirci atölyesinin gün ışığına çıkarıldığını söyledi. İ.Ö.6'ncı yüzyılın başlarında dünyanın en büyük kenti olan Phokaia antik kentinde arkaik dönemden Roma dönemine kadar farklı medeniyetlerin izleri olduğuna dikkat çeken Özyiğit, “Bu çalışmalar olmasaydı antik Fokai kenti daha çok betonlaşacaktı, 30 senedir bu savaşı veriyoruz. Öbür savaşlarda sonuç belli olur, ya yenersiniz ya da yenilirsiniz ama bu savaş yıllardır sürüyor ve yıpratıyor" dedi.

“ESKİDEN SON DERECE DÜŞMANDI İNSANLAR AMA ALIŞTI”

Fok balığından ismini alan Phokaia kentinin simgesinden yaşam biçimlerine kadar detaylı bir sunum yapan Prof. Dr. Özyiğit, kazılarda bulunan tapınak başlıkları ve diğer buluntularının kopyalarını yaparak kent içine yerleştirdiklerini, bu sayede insanların alıştığını ifade ederek, “Amaç halkın alışmasıydı. İnsanlar alıştı. Eskiden son derece düşmandılar, çünkü inşaat yapamıyorlardı” dedi.

Kadri KAYA / AYVALIK(Balıkesir), ()

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