Kazaya sebebiyet veren sürücüler tutuklandı

BARTIN'da aracı arızalanması nedeniyle sürücünün arkadaşı tarafından itilen otomobile arkadan gelen otomobil çarpması sonucu 1 kişi ölmüş 3 kişi de yaralanmıştı. Kazaya sebep verdikleri iddia edilen Recep Bayrak ve Gökhan Öztürk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz gün Bartın-Zonguldak yolunda arızalanan otomobile yardımcı olmak istemeleri sonrasında yaşanan kazada Tanju Kalaycı (31) yaşamını yitirirken Mustafa Akkabak ve Yusuf Kaynak yaralanmıştı. Kazaya sebebiyet verdikleri iddia edilen Recep Bayrak ve Gökhan Öztürk sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

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