Kazanın ardından sporla hayata döndü

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da yaşayan Şeyma Bağlı (20), geçirdiği trafik kazasının ardından sporla hayata döndü.

Kumluca- Finike arasındaki yolda karşıya geçtiği sırada bir aracın çarpması sonrası vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan, kalça kemiği platinlerle bir araya getirilen Bağlı, 7 ay süren tedavinin ardından çok sevdiği iş mankenliğe geri döndü. Esline Ajans'ta çalışan 80-65-90 ölçülerindeki Şeyma Bağlı, fitness ve düzenli spor ile zorlu günleri geride bıraktı. Kalçasını platinlerin bir arada tuttuğunu hatırlatan Bağlı, "Kazadan önce de şimdi de spor hocalığıma devam ediyorum. Doktorlarım yürüyeme olasılığımı ailemle paylaşmıştı. 7 ay yatakta tedavi gördükten sonra spor salonunda tekrar hayata döndüm" dedi.

Özel spor derslerine başladığını hatırlatan Bağlı, "Kalçamın röntgen filmini gören arkadaşlarım vücudumdaki platinler yüzünden bana 'iron woman' diye sesleniyor. Gerçekten de her yerimde metal parçaları var. Ama ben hayatı bırakmadım, sıkı sıkı sarıldım. Kazadan önceki yaşantıma geri döndüm. Sadece vücudumdaki ameliyat izleri bana yaşadığım kazayı hatırlatıyor" diye konuştu.

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