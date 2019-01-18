Kazandığı ödülü hasta çocuklar için bağışladı

İZMİR'de, 10. sınıf öğrencisi Aybala Nisa Kesici, yarışmadan kazandığı para ödülünü, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışladı.

Özel bir kolejin 10. sınıf öğrencisi Aybala Nisa Kesici, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 'İzmir’ in 150 Yıllık Yerel Tarihine Genç Bakış' isimli yerel tarih yarışmasında arkadaşı Kaan Keskin ile beraber kazandığı mansiyon ödülünün kendine düşen payını hasta çocuklara bağışladı. Bağışını, okulundaki tarih öğretmeni Sema Gür ile birlikte Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Birsen Tuğlu’ya teslim etti. Aybala Nida Kesici, okulundaki Kitap Okuma Kulübü ile daha önce hastaneyi ziyaret ettiklerini ve hasta çocuklara kitap okuduklarını da belirtti. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesini ilk o zaman gördüğünü anlatan Kesici, "Yarışmadan para ödülü kazanınca bu parayı, daha önce kitap okuyarak manevi destek sağladığım hasta çocuklar için kullanılması amacıyla hastaneye bağışlamaya karar verdim" dedi.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Birsen Tuğlu da yapılan bağışın kendileri için çok kıymetli olduğunu, Aybala Nisa Kesici’nin bu yaşta bu duyarlılığa sahip olması karşısında çok etkilendiğini belirterek, teşekkür etti.

Aybala Nida Kesici ve tarih öğretmeni Sema Gür daha sonra hasta çocukları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İZMİR, ()

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