Kazancı Bedih mezarı başında anıldı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da katalitik sobadan sızan karbon monoksit gazından eşi Fatma ile zehirlenerek hayatını kaybeden Pir lakaplı 'Kazancı Bedih' olarak tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk, ölümünün 15’inci yılında sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Şanlıurfalı ünlü gazelhan 'Pir' lakaplı Bedih Yoluk, ölümünün 15’inci yılında Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Bedih Yoluk ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004'de Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde katalitik sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Gazelhan ve divan yorumlarıyla sıra gecelerinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Kazancı Bedih’in mezarı başında düzenlenen anma törenine Büyükşehir Belediye Başkanvekili Metin Çadırcı, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ile çok sayıda seveni katıldı. Anma töreninde, Yolluk için dualar okundu, mezarına karanfiller bırakıldı. Törenin ardından konuşan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Metin Çadırcı, 'Kazancı Bedih'in Türkiye'nin yetiştirdiği önemli gazelhanlardan biri olduğunu söyledi. Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ise babasının 15. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve katılanlara teşekkür etti.

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