"Kazanç ve istihdam odaklı projeler hayata geçirilerek ekonomi canlandırılacak"

KAYSERİ,() - KAYSERİ Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gülsoy, Ticaret Odası seçimleri sonrası yaptığı açıklamada, "İnsan, istihdam ve kazanç odaklı projeler bir bir hayata geçirilerek Kayseri ekonomisi canlandırılacak, ihracat rakamları artırılacaktır" dedi.

Mehmet Gülsoy Kayseri Ticaret Odasında yapılan seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, " Dünyada birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kayseri Anadolu’nun önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden birisi olma özelliğine sahiptir. Köklü bir ticaret ve üretim kültürüne sahip olan Kayseri, kendi dinamizmini cumhuriyet tarihi boyunca yetiştirdiği işadamlarıyla Türkiye ekonomisine de taşımıştır. Hitit Uygarlığının yerleşim yerlerinden olan Kaniş bölgesinde şehrin ticari ilişkiler içine girdiği halen arkeologlar tarafından bulunan yazılı belgelerle anlaşılmaktadır. Ülke ekonomisinin lokomotifi olan Kayseri'de, gerçek sahipleri Kayseri tüccarı olan Ticaret Odası geçmiş dönemde layıki ile yönetilmemiş, aynı zamanda FETÖ söylemleri ile anılmıştır. Bu bağlamda 14 Nisan Cumartesi günü yapılan Ticaret Odası Meslek Komiteleri seçiminde, bayrak, vatan, birlik ve beraberlik sevdalıları seçimi 39 meslek komitesini alarak kazanmıştır" ifadelerini kullandı. Gülsoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kayseri'nin kıymetli esnafı Büyük Değişimi Ömer Gülsoy'la sağlamak istemiş ve bunu verdiği oylar ile göstermiştir. Şeffaf, Hesap Verebilir ve Güçlü Bir Ticaret Odasının temelleri yeniden 14 Nisan itibari ile atılmıştır. Kayseri Ticaret Odası layık olduğu hizmeti Ömer Gülsoy ve onun yönetim kurulu üyeleri ile yeniden almaya başlayacaktır. İnsan, istihdam ve kazanç odaklı projeler bir bir hayata geçirilerek Kayseri ekonomisi canlandırılacak, ihracat rakamları artırılacaktır. Allah ülkemizin ve şehrimizin biriliğini bozmasın. Meclis üyeliği görevine seçilen kıymetli üyelerimizi tebrik eder görevlerinde başarılar dilerim."

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