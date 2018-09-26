Kazakistanlı gazeteciler Sanko'da

GAZİANTEP, () - KAZAKİSTANLI Gazeteciler bölge illerine yönelik programları kapsamında Gaziantep’te SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nu ziyaret etti.

Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretine, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da katıldı.

Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu anımsatan Joyamergen, “Türkiye bizim için çok önemli. Meslektaşlarımızla işbirliğini geliştirerek iki ülke arasındaki dostluğa ve kardeşliğe katkı sunmak istiyoruz. Bu amaçla geldik. Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de ziyaretlerde bulunacağız" dedi.

Televizyoncu, radyocu ve gazeteci olmak üzere 8 basın mensubuyla geldiklerini kaydeden Joyamergen, "Türkiye’yi bire bir tanımaya çalışıyoruz. Gözlemlerimizi Kazakistan'da meslektaşlarımıza aktaracağız" diye konuştu.

Türk basın mensuplarının deneyimlerini Kazakistan'da meslektaşları ile paylaşmak istediklerini anlatan Joyamergen, bu amaçla gazetecileri ziyaret ettiklerine vurgu yaptı. Kazakistan’dan gelen gazetecileri ağırlamaktan mutlu olduğunu vurgulayan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise duygularını, “Kazakistanlı gazeteciler misafirimiz değil, ailemizin fertleridir. Kendilerini her zaman ülkemizde görmek isteriz" sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kazakistan heyeti adına Naziye Joyamergen, SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na yöresel kıyafet, Konukoğlu da Joyamergen’e kendi üretimleri olan havlu armağan etti. Kazakistanlı basın mensupları daha sonra Zeugma Müzesi ve kentin tarihi-kültürel mekânlarını gezdi.

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