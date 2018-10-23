Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi esnaf yaptı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (- BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralıya ilk müdahaleyi çevreden yetişen esnaf yaptı.

Kaza, Eski Ankara Caddesi ile Gazimagosa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Nurcan Çivi (39) yönetimindeki 16 KNN 28 plakalı otomobil, İbrahim Balkan(18) yönetimindeki 16 KOE 91 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Ayağından yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevreden yetişen esnaf yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü İbrahim Balkan tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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