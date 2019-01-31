Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Tunç Ankara’ya sevk edildi

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, kazada ağır yaralanan Tunç Saydam(10), tedavi gördüğü hastaneden Ankara’ya sevk edildi.

Pazar günü akşam saatlerinde Gülüç beldesi kavşağında meydana gelen kazada, Mehmet Ali Öztürk (61) yönetimindeki 67 TL 761 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonundan çıkan Cemal Saydam'ın (55) kullandığı 67 TN 815 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Saydam (53) ve torunları Tunç Saydam (10) yaralandı. Doktorlar, ağır yaralanan ve özel hastanede tedavi gören Tunç Saydam’ın başka bir hastaneye sevkini kararlaştırdı. Tunç Saydam için hava ambulansı talep edildi ancak ancak ambulans hava muhalefeti nedeniyle ilçeye gelemedi. Tunç Saydam bunun üzerine kara yoluyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.