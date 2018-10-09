Kaza yapan sürücü camdan fırladı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ, () - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin ağaca çaptığı kazada, sürücü Ali Osman Ergül (21), sürücü kapısı camından yola savrularak ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akşehir Caddesi Meslek ve Mesleki Eğitim Lisesi önünde meydana geldi. Ali Osman Ergül yönetimindeki 34 AR 7440 plakalı otomobil, AEDAŞ Kavşağına geldiği sırada virajı alamayarak refüjdeki çam ağacına çarptı. Emniyet kemeri takmayan Ergül, çarpmanın etkisiyle açık olan sürücü kapısı camından yola fırladı.

Çevredekilerin yardımına koştuğu yaralı için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ali Osman Ergül, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bilinci kapalı olan Ergül'ün hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

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