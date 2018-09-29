Kaza yapan araç kaldırıma çıktı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan hafif ticari araç kaldırıma çıktı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
İbrahim Sözen Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi kavşağında saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, Adem Özen yönetimindeki 07 LJG 33 plakalı hafif ticari araçla Ömer Faruk Okçu yönetimindeki 07 LJY 98 kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucunda Adem Özen'in kullandığı hafif ticari araç kaldırımdaki beton saksıya çarparak durabildi.
Araçlarda maddi hasar oluşan kaza nedeniyle İbrahim Sözen Caddesi'nde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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