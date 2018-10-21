Kaza sonrası plakasını ararken düşerek yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında arabasından düşen plakasını kontrol etmeye çalışan Bircan K. yaklaık 7 metrelik mesafeden düşerek yaralandı.

Olay Körfez İlimtepe Yolu üzerinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. İki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrasında sürücü Bircan K. düşen plakasını aramak istedi. Bunun için yolun kenarına çok yaklaşan Bircan K. biranda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metreden düşerek yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine Körfez İtfaiyesi kaza yerine giderek kendi imkanlarıyla hareket edemeyen Bircan K. yı düştüğü yerden çıkartark 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Bircan K. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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