Kaza geçiren öğretmenlere moral gecesi

EĞİTİM Bir Sen Eleşkirt İlçe Başkanlığı, ilçede okullarına giderken içerisinde bulundukları minibüsün kaza yapması soncu yaralanan 14 öğretmen için moral gecesi düzenlendi.Eleşkirt Kitap Cafe de düzenlenen programa katılan Eğitim Bir Sen Eleşkirt İlçe Başkanı Erol İsen, 12 Aralık günü üzücü bir kazanın yaşandığını belirterek, "Çok şükür ki şuan hepinizin sağlığı sıhhati yerinde. İnşallah böyle kazayı ne bizler ne meslektaşlarımız ne de bir başkası yaşamaz. Bir nebze olsun sizlere yaşadığınız o kazayı unutturmak, zihinlerinizde yaşadığınız o tramvayı unutturmak amacıyla böyle bir program düzenledik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Erol İsen'in konuşmasının ardından Eleşkirt ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan ekibin verdiği konserle coşan öğretmenlere çiğ köfte ve ayran ikramında bulunuldu. Doğum günü olan iki öğretmene Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı İsen tarafından hediye verildi.

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