Kaza davası 3 yıl sonra ağır cezaya taşındı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da 3 yıl önce bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kaza, suç vasfının değişmesi nedeniyle Asliye Ceza Mahkemesi'nden ağır ceza mahkemesine taşındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda 16 Ekim 2016'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, Zeynep Göçer'in (58) kaldırıldığını hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili kazaya karışan sürücülerden İ.V.Ç. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Ancak yargılama aşamasında suçun vasfının değişmesi nedeniyle davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık İ.V.Ç. ile maktul Zeynep Gözer'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık İ.V.Ç., daha önce verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ben kaza günü otomobilimle yolun sol şeridine geçmek üzere iken, diğer otomobil sürücüsü Ramazan Göçer hızla benim sol ön tarafıma çarparak refüje çıktı. Yan dönen otomobildeki yaralılara yardım etmek için aracımdan indim. Ancak, bağrışmalar olunca kaza yerinden ayrıldım. Daha sonra ailemle polis merkezine giderek kaza yaptığımı söyledim."

Sanık avukatı ise olayla ilgili alınan iki farklı alkol raporunun çelişkili olduğunu belirterek, yeni rapor alınmasını talep etti. Avukat ayrıca müvekkilinin yüzme antrenörü olduğunu ve antrenman saatlerine rastlayan kaza günü alkol almasının hayatın olağan akışına ters olduğunu kaydetti. Müşteki avukatı ise sanığın kazadan 8 saat sonra polis merkezine giderek teslim olduğunu, ayrıca yine sanığın daha önce de alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğunu öne sürerek cezalandırılmasını istedi.

Kısa bir aranın ardından dosyalı adli tıpa gönderen mahkeme, duruşmayı erteledi.